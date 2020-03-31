Масок в аптеках нет. Шейте сами и... не забывайте о перчатках!

Известный доктор Леонид Рошаль напомнил о мерах профилактики, которые позволят снизить вероятность заражения коронавирусом COVID-19.

В первую очередь, нужно соблюдать режим самоизоляции, то есть как можно реже выходить из дома, чтобы сократить количество контактов с другими людьми. Особенно надо избегать граждан с явными признаками респираторного заболевания.

Во время похода в продуктовый магазин необходимо использовать перчатки. Дистанция между людьми должна быть полтора-два метра. Лучше отказаться от поцелуев, меньше обниматься при встречах с родными и друзьями, а при появлении первых признаков насморка или кашля использовать защитную маску.

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«В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Смартфоны следует обрабатывать антисептиком. Эти несложные правила следует соблюдать неукоснительно», — подчеркнул Рошаль.

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