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Масок в аптеках нет. Шейте сами и... не забывайте о перчатках!
По инф. Российской газеты   
31 Марта 2020 г.
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Известный доктор Леонид Рошаль напомнил о мерах профилактики, которые позволят снизить вероятность заражения коронавирусом COVID-19.

Масок в аптеках нет. Шейте сами и... не забывайте о перчатках!

В первую очередь, нужно соблюдать режим самоизоляции, то есть как можно реже выходить из дома, чтобы сократить количество контактов с другими людьми. Особенно надо избегать граждан с явными признаками респираторного заболевания.

Во время похода в продуктовый магазин необходимо использовать перчатки. Дистанция между людьми должна быть полтора-два метра. Лучше отказаться от поцелуев, меньше обниматься при встречах с родными и друзьями, а при появлении первых признаков насморка или кашля использовать защитную маску.

«В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Смартфоны следует обрабатывать антисептиком. Эти несложные правила следует соблюдать неукоснительно», — подчеркнул Рошаль.

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