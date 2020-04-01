Эпидемия коронавируса: чем дополнить домашнюю аптечку 

Педиатр назвал лекарства, которые должны быть в аптечке во время эпидемии коронавируса.

От коронавируса пока нет лекарств, но нужны средства для облегчения симптомов

Украинский педиатр Евгений Комаровский перечислил лекарства, которые следует иметь дома в период карантина даже здоровым людям.

В своем блоге в YouTube он рассказал, что в аптечке должны быть парацетамол либо ибупрофен.

«Парацетамол — это международное название, а торговые названия — тайленол, калпол, эфералган, панадол и так далее. Ибупрофен — это нурофен, бурфен и еще куча синонимов», — пояснил врач.

Солевые растворы для промывания носа, сосудосуживающие капли и леденцы от боли в горле также стоит всегда иметь под рукой.

Родителям маленьких детей необходимо запастись средствами для пероральной регидратации на случай нарушения водного баланса ребенка.

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По инф. rosbalt.ru