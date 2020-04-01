Эпидемия коронавируса: чем дополнить домашнюю аптечку 

"РГ": медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии. Согласно последним данным, у 80% пациентов заболевание протекает достаточно легко - симптомы схожи с теми, которые появляются при...
Кашель начинается в том случае, когда имеет место раздражение слизистой гортани, трахеи и бронхов. Именно поэтому, для того, чтобы избавиться от кашля (не от причины возникновения кашля, а только от самого спазма), всего лишь надо снять раздражение, или хотя бы его...
После того, как специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН установили, что витамин В12 действует как убийца раковых клеток, медики напоминают рацион питания с оптимальным содержанием этого витамина.
Сейчас в связи с ситуацией в мире по поводу напугавшего всех вируса в числе прочего стали усиленно рекламировать чеснок как одно из средств для профилактики. Давно известно, что он помогает в определённых случаях при простудных заболеваниях, особенно на начальной стадии. Но вот лично у меня совсем недавно после употребления этого продукта не только разболелся желудок, но и началось головокружение и появилась какая-то заторможенность. И врач при обследовании сказал, что в течение месяца мне нельзя чеснок употреблять вообще, поскольку нарушается работа желудочно-кишечного тракта. Так как же быть с его полезными свойствами? Андрей Вяхирев
Следует признать, что многие люди действительно имеют общее представление о том, как оказывать первую помощь при пищевом отравлении. Но практически никто не знает, чего делать категорически нельзя! А это очень важно, поскольку главный врачебный принцип – не навреди!
"РГ" сообщает: в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии Минздрава России (ФГБУ "НМИЦ кардиологии") разработали рекомендации для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, о том, как уберечься от новой коронавирусной инфекции COVID-2019.
Пациенты, которые хоть раз сталкивались с поиском диагностического центра, отмечали, что одна и та же процедура в разных компаниях имеет разную цену. Это связано с большим числом внешних и внутренних факторов ценообразования услуги. Даже район расположения клиники влияет на то, сколько стоит МРТ тазобедренного сустава или любого другого участка тела.
Любые родители хотят, чтобы ребенок унаследовал от них самые лучшие черты, и когда так происходит – это повод для радости и гордости. Но наследственность - это не только внешность и характер, но и особенности здоровья, которые тоже передаются будущим поколениям.
Вопреки распространенному мнению, антибактериальное мыло не является самым лучшим для мытья рук во время эпидемии. Такое мнение высказала врач Людмила Лапа, подчеркнув необходимость мыть руки не менее 20 секунд.
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