Как безопасно выгуливать собаку во время пандемии? Рассказываем

В России усиливаются меры борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, которые предусматривают ведение режима самоизоляции и ограничение на прогулки. Эксперты Российской кинологической федерации разработали ряд рекомендаций по выгулу и уходу за собаками.

— Если есть возможность, выгуливайте собаку либо рано утром, либо поздним вечером, когда на улице меньше всего людей, — сказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Пожилым людям советуют на время карантина передать животных в специальные центры передержки или более молодым родственникам и друзьям.

На улице на собаку необходимо надеть намордник и тщательно следить, чтобы она ничего не подбирала с земли. При прогулке также следует ограничить тактильный контакт с животным, не позволять ему часто тереться и облизывать руки человека. Необходимо использовать специальную одежду для выгула, что позволит сократить контакт шерсти с внешней средой.

Если животное выгуливает не хозяин собаки, а волонтер, то кинологи советуют использовать специальный знак, например желтую ленточку, которую можно прикрепить на одежду или на поводок. Этот символ означает, что собака и ее проводник не настроены на общение во время прогулки. По возвращении с улицы необходимо тщательно вымыть лапы и попону пса.

Портал для пожилых продолжает следить за хроникой эпидемии коронавируса. По возможности, мы собираем и публикуем полезные советы для тех, кто настроен не на панику, а на разумную борьбу за здоровье свое и близких людей.

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