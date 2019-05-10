Объявлены время и место прощания с композитором Евгением Крылатовым

Церемония прощания с композитором Евгением Крылатовым пройдет 11 мая в Московском доме композиторов. Начало панихиды назначено на 11 утра.

Народный артист России, композитор Крылатов скончался 8 мая на 86-м году жизни от двусторонней пневмонии.

Ранее стало известно, что церемония прощания с Крылатовым также состоится в храме иконы Божией Матери «Отрада и утешение» на Ходынском поле, который находится рядом с Боткинской больницей. Композитора похоронят на Митинском кладбище рядом с супругой.

Напомним, Евгений Крылатов написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам. Среди них — «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Чародеи», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Достояние республики». За песню «Крылатые качели», которая прозвучала в фильме «Приключения Электроника», композитор получил госпремию СССР.

Polit.ru

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