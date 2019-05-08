ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ушел из жизни композитор Евгений Крылатов
По инф. rosbalt.ru   
08 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Скончался известный советский и российский композитор Евгений Крылатов. Автору песни «Крылатые качели» было 85 лет. О кончине композитора сообщила его дочь Мария.

Ушел из жизни композитор Евгений Крылатов

По ее словам, Евгений Крылатов умер в больнице в результате двусторонней пневмонии. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Евгений Крылатов — автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, член Союза композиторов, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей.

Началом широкой композиторской известности Крылатова стала музыка к мультфильмам «Умка» со знаменитой «Колыбельной медведицы». Он также написал музыку к художественным картинам «Ищу человека», «С любимыми не расставайтесь», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Когда опаздывают в ЗАГС...» и мультфильмам про «Простоквашино».

По инф. rosbalt.ru

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 