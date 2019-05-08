Ушел из жизни композитор Евгений Крылатов

Скончался известный советский и российский композитор Евгений Крылатов. Автору песни «Крылатые качели» было 85 лет. О кончине композитора сообщила его дочь Мария.

По ее словам, Евгений Крылатов умер в больнице в результате двусторонней пневмонии. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Евгений Крылатов — автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, член Союза композиторов, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей.

Началом широкой композиторской известности Крылатова стала музыка к мультфильмам «Умка» со знаменитой «Колыбельной медведицы». Он также написал музыку к художественным картинам «Ищу человека», «С любимыми не расставайтесь», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Когда опаздывают в ЗАГС...» и мультфильмам про «Простоквашино».

По инф. rosbalt.ru

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