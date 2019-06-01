Несветлая память: в почтенном возрасте скончался американский гангстер

Скончался знаменитый американский наркобарон и гангстер Фрэнк Лукас. Как сообщает Deadline, ему было 88 лет.

По данным СМИ, он умер пути в больницу в Нью-Джерси.

По истории жизни Лукаса в 2007 году был снят фильм «Американский гангстер». Он был главным поставщиком героина высокого качества в Нью-Йорк в 1960-х и 1970-х годах. В 1975 году суд приговорил Лукаса к 70 годам заключения. В 1991 году Лукас вышел на свободу.

По инф. rosbalt.ru

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