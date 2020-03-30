Не стало писателя-фронтовика Юрия Бондарева

На 97-м году жизни в Москве скончался русский советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Об этом сообщила его жена Валентина Бондарева.
Нам еще предстоит осмыcлить эту потерю. И не только для литературы. Из жизни ушел последний крупный писатель-фронтовик, чья проза, безусловно, во многом определяла развитие русской литературы второй половины ХХ века.
Он родился в 1924 году в Орске Оренбургской области в семье народного следователя. Народный следователь имел широчайшие полномочия. Он мог приступить к производству расследования по заявлениям простых граждан, сообщению милиции, должностных лиц и учреждений, по постановлению судьи и по своему усмотрению.
Бондарев принадлежал к тому кругу писателей, которые, вернувшись с великой войны, имели право свободного голоса. Именно они, боевые лейтенанты, составили элиту послевоенного Литературного института. Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Виктор Курочкин и другие.
Они пришли с фронта, где были другие отношения между людьми и совсем другая идеология. Они ничего не боялись. Партийные, не партийные, они могли говорить то, что думают, что знают.
На мой взгляд, лучшее произведение Бондарева - роман "Горячий снег" - написан о Сталинградской битве. Он лично в ней участвовал, он знал, что там было на самом деле.
В 1957-м в журнале "Молодая гвардия" появилась повесть Бондарева "Батальоны просят огня". Это была главная после прорывной книги Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда" повесть о войне. Ее все обсуждали. Бондарев стал одним из отцов-основателей великой, не боюсь этого слова, "лейтенантской прозы", которая является одной из самых главных страниц русской прозы ХХ века. "Все мы вышли из бондаревских "Батальонов", - скажет потом другой писатель-"лейтенант" Василь Быков.
За шестьдесят лет работы в литературе Бондарев написал романы: "Тишина", "Двое", "Горячий снег", "Берег", "Выбор", "Игра", "Искушение", "Непротивление", "Бермудский треугольник" повести: "Батальоны просят огня" , "Последние залпы" , "Родственники"; сборник рассказов "Поздним вечером"; циклы миниатюр "Мгновения"; книги статей "Поиск истины", "Взгляд в биографию", "Хранители ценностей".
Я помню, как книги Бондарева зачитывались до дыр в библиотеках, за ними стояли очереди, купить их было не так-то просто.
По произведениям Бондарева сняты фильмы "Последние залпы", "Тишина", "Горячий снег", "Батальоны просят огня", "Берег", "Выбор". По мотивам "Батальонов..." и его сценарию снята одна из серий киноэпопеи "Освобождение".
Но главной темой Юрия Бондарева, осмелюсь утверждать, была не война, а человеческая порядочность. Не говорить пошлости, лучше промолчать. Молодому офицеру не "тыкать" пожилому солдату. Уважать чужое мнение. Все это имело для него огромную цену. А для нас сегодня? Вопросы нравственности всегда были для него важнее "правды о войне". "Любовь сильнее ненависти", а порядочный человек и под пулями останется порядочным человеком. Может быть, это и есть главное завещание Юрия Бондарева?
Как никто из советских писателей Бондарев вносил в военную прозу "интеллигентскую" ноту.
Как никто из писателей Бондарев вносил в военную прозу вот эту "интеллигентскую" ноту. Порядочность важна везде. Не только в мирной жизни, но и на фронте. И, возможно, на фронте она еще важнее, чем в мирной жизни.
Быть порядочным, по нему, "это значит уметь быть сдержанным, уметь слушать собеседника, не переступать границы гнева, а именно - уметь владеть собой, не опоздать прийти на зов о помощи в чужой беде, уметь быть благодарным". Такие простые слова, как они важны для нас сегодня...
Прощайте, Юрий Васильевич! Вечная Вам память!
- In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке
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