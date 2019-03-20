Наука подтверждает пользу прогулок в борьбе с самыми страшными недугами

Риск смерти от сердечного приступа, рака или инсульта снижают короткие прогулки один или два раза в неделю. К такому выводу пришли ученые из Шаньдунского политехнического университета, пресс-релиз опубликован на MedicalXpress.

Эксперты проанализировали данные об уровне активности более 88 тыс. человек, собранных с 1997 по 2008 год и выяснили, что у участников эксперимента, работавших в саду от 10 минут или совершавших прогулки, риск преждевременной гибели снижался на 18%.

Иными словами, умеренные физнагрузки уменьшают риск смерти, при этом наиболее эффективными занятиями для достижения результата являются бег, езда на велосипеде, а также спортивные упражнения. На нашем портале для пожилых вы можете ознакомиться с некоторыми советами по физкультуре для людей старшего возраста.

По инф. rosbalt.ru

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