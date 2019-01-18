Наказана "училка", избившая на уроке пятиклассницу

Следственный комитет начал проверку в тольяттинской школе, где учительница биологии избила девочку «в воспитательных целях».

Ранее в соцсетях распространилась снятая одноклассниками девочки видеозапись, где видно, как учитель избивает писавшую в тетради девочку руками по щекам, чтобы та «вела себя как девочка-ученица». Дети и родители заявили, что это не единичный случай.

В четверг утром в школе № 93 прошло заседание с участием руководителя департамента образования администрации Тольятти Ларисы Лебедевой, руководства и педагогического коллектива образовательного учреждения, родителей учащихся. В школе проводится проверка, но чиновники от образования уже назвали действия педагога в администрации образовательного учреждения недопустимыми вне зависимости от причин. На время проведения проверки учитель отстранен от работы.

Следственный комитет тоже начал проверку. «Следствием будет дана правовая оценка не только действиям учителя, но и руководству школу, а также действиям должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних», — пообещали в СК РФ.

По инф. rosbalt.ru

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