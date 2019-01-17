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Нервишки лечить надо: "училка" сорвалась и ударила пятиклассницу
По инф. rosbalt.ru   
17 Января 2019 г.
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Руководитель учебной части одной из тольяттинских школ во время урока нанесла пятикласснице удар по лицу. Конфликт засняли одноклассники девочки.

Руководитель учебной части одной из тольяттинских школ во время урока нанесла пятикласснице удар по лицу. Конфликт засняли одноклассники девочки.

Учительнице не понравилось, что ученица занималась посторонним делом — рисовала.

Завуч схватила ребенка за шею и ударила в лицо за то, что та не «вела себя как девочка-ученица».

«Вы с ума сошли?!» — говорит ей пятиклассница.

По инф. rosbalt.ru

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