Нервишки лечить надо: "училка" сорвалась и ударила пятиклассницу

Руководитель учебной части одной из тольяттинских школ во время урока нанесла пятикласснице удар по лицу. Конфликт засняли одноклассники девочки.

Учительнице не понравилось, что ученица занималась посторонним делом — рисовала.

Завуч схватила ребенка за шею и ударила в лицо за то, что та не «вела себя как девочка-ученица».

«Вы с ума сошли?!» — говорит ей пятиклассница.

По инф. rosbalt.ru

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