На МКС сработала "пожарная тревога". Говорят, там это постоянно...

На Международной космической станции (МКС) отключилась экспериментальная установка по удалению углекислого газа из ее атмосферы, следует из сообщения NASA, на которое ссылается «Интерфакс». Отмечается, что после обновления параметров программы системы Life Support Rack (LSR) Европейского космического агентства устройство заработало в штатном режиме.

По информации NASA, перезапуск на некоторое время был прерван из-за срабатывания пожарной сигнализации в пристыкованном к МКС американском корабле Cygnus. Позднее выяснилось, что тревога ложная.

Источник РИА Новости утверждает, что это не первое ложное срабатывание пожарной сигнализации в корабле Cygnus. По его данным, после открытия люка в корабль 19 апреля тоже звучала сирена. По мнению специалистов, это могло быть связано со скоплением пыли в корабле.

Добавим, что на борту МКС находится экипаж, в составе которого россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин, американцы Энн МакКлейн, Ник Хейг и Кристина Кук, а также канадец Давид Сен-Жак.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ