ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

На Кубани — возмущение: проезд на электричках подорожал!
По инф. rosbalt.ru   
12 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Краснодарском крае подорожал проезд на электричках. Как сообщили в пресс-службе АО «Кубань Экспресс-Пригород», новые тарифы установлены на основании приказов региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края.

На Кубани — возмущение: проезд на электричках подорожал!

Теперь проезд в пригородном железнодорожном сообщении на территории Краснодарского края в среднем составит 27 рублей за каждую зону. На участке Туапсе — Адлер проезд будет стоить 38 рублей за каждую зону. На Сочинском участке Северо-Кавказской железной дороги на участках: Адлер — Роза Хутор, Адлер — Аэропорт, Адлер — Имеретинский курорт, Имеретинский курорт — Роза Хутор придется заплатить 54 рубля за каждую зону. Тариф на территории республики Адыгея установлен в размере 18 рублей 80 копеек за каждую зону.

Известие о подорожании вызвало возмущение у жителей края, которым теперь придется больше раскошеливаться на транспортные расходы.

«То есть теперь из Адлера в Сочи билет будет стоить 152 рубля… Дайте им кто-нибудь прейскурант цен на метро в Москве или Питере», — написал один из пользователей соцсетей. «Два раза в год в РЖД поднимают зарплаты и тарифы. Это происходит ежегодно», — напомнил другой сочинец. «Кто-то ожидал подешевления? В русском языке и слова-то такого нет», — напомнил третий.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 