На Кубани — возмущение: проезд на электричках подорожал!

В Краснодарском крае подорожал проезд на электричках. Как сообщили в пресс-службе АО «Кубань Экспресс-Пригород», новые тарифы установлены на основании приказов региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края.

Теперь проезд в пригородном железнодорожном сообщении на территории Краснодарского края в среднем составит 27 рублей за каждую зону. На участке Туапсе — Адлер проезд будет стоить 38 рублей за каждую зону. На Сочинском участке Северо-Кавказской железной дороги на участках: Адлер — Роза Хутор, Адлер — Аэропорт, Адлер — Имеретинский курорт, Имеретинский курорт — Роза Хутор придется заплатить 54 рубля за каждую зону. Тариф на территории республики Адыгея установлен в размере 18 рублей 80 копеек за каждую зону.

Известие о подорожании вызвало возмущение у жителей края, которым теперь придется больше раскошеливаться на транспортные расходы.

«То есть теперь из Адлера в Сочи билет будет стоить 152 рубля… Дайте им кто-нибудь прейскурант цен на метро в Москве или Питере», — написал один из пользователей соцсетей. «Два раза в год в РЖД поднимают зарплаты и тарифы. Это происходит ежегодно», — напомнил другой сочинец. «Кто-то ожидал подешевления? В русском языке и слова-то такого нет», — напомнил третий.

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По инф. rosbalt.ru

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