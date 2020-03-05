Москвич 25 лет жил с сантиметровым осколком в глазу… вытащили!

Кто ровно 25 лет назад убил Владислава Листьева? Почему он отмахнулся от предупреждения, что его пристрелят, как бабочку? Что думает об убийцах Листьева генерал Александр Коржаков и почему считает, что это были Борис Березовский и Сергей Лисовский? Наконец, какая связь между убийством Листьева и убийством пять лет назад серого кардинала Кремля Михаила Лесина, главного имиджмейкера Бориса Ельцина и первых 10 лет правления Владимира Путина? Обо всём этом разговор с поэтом и исполнителем популярнейших хитов Александром Новиковым, а также с потенциальным многомиллионным рекламодателем Листьева, одним из телегероев его авторской передачи «Час пик» Андреем Разиным.