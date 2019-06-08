Мошенники "впарили" старикам "медицинских приборов" на огромную сумму

Дело о крупном мошенничестве в отношении пенсионеров из разных регионов РФ дошло до суда в Москве. На скамье подсудимых оказались 18 участников организованной группы в возрасте от 27 до 45 лет.

Аферисты под видом квалифицированных медспециалистов рекламировали в интернете и на радио медприборы, якобы помогающие при лечении тяжелых болезней. На самом деле доверчивым пенсионерам сбывали дешевые терапевтические аппараты. Жертвами мошенников стали более 100 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Материальный ущерб в МВД оценил в сумму свыше 30 млн рублей. Уголовное дело направлено в Черемушкинский суд для рассмотрения по существу.

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По инф. rosbalt.ru

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