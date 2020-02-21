Мистер Крыс, а какой у меня диагноз?

Ученые Южного федерального университета в Ростове-на-Дону сумели применить уникальные способности крыс для выявления рака, туберкулеза и сахарного диабета.

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Сотрудники лаборатории «Нейротехнологии восприятия и распознавания» ЮФУ создали биогибридную сенсорную систему для анализа выдыхаемого человеком воздуха. Он поступает в аппарат, который анализирует параметры этого воздуха с помощью датчика, вживленного крысе.

Дело в том, что крысы обладают сверхчувствительным обонянием. Прибор анализирует мозговую активность грызунов, когда они вдыхают воздух. На каждый раздражитель у них своя реакция, они могут улавливать даже запахи болезней.

— Животное вдыхает воздух, выдыхаемый человеком в трубку, после чего в организме крысы возникают характерные биоритмы, — пояснил главный научный сотрудник лаборатории Виктор Войнов. — После этого полученные результаты сравнивают с данными в базе нейросетевого классификатора.

Таким образом, человеку не нужно сдавать многочисленные анализы и ждать их результаты. Достаточно просто подышать трубочку, и через три минуты крыса «поставит диагноз».

По новой технологии обследовано более 4000 человек в Ростовской и Новгородской областях. Выявление ранних (I–II) стадий онкозаболеваний с применением разработанной технологии в 3–5 раз выше, чем при использовании других современных методов. Теперь в лаборатории работают над тем, чтобы заменить крыс специальным высокоточным устройством. Для этого нужно перенести клетки крысы на чип.

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