Врачи узнали, как заранее выявить угрозу слепоты

Макулодистрофия или дегенерация желтого пятна, при которой поражается сетчатка глаза, считается одной из самых распространенных причин потери зрения. Заболевание, которым страдают миллионы людей во всем мире, является практически неизлечимым.

Но риск развития слепоты в пожилом возрасте можно выявить по простому анализу крови. С таким заявлением выступили руководители международной группы офтальмологов по итогам масштабного исследования, проведенного в Университете Манчестера.

В крови страдающих макулодистрофией, как выяснилось, сильно превышено содержание белка FHR-4 (factor H-related protein 4). Он задействован в работе системы комплемента, являющейся частью иммунитета человека. Чрезмерная активация этой системы служит основной причиной развития заболевания.

Данные подтвердились у 484 из 522 пациентов из разных стран Европы, образцы крови которых были подвергнуты анализу.

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Исследования генома заболевших также показали зависимость дегенерации желтого пятна и уровня FHR-4 в крови. Гены, кодирующие белки системы комплемента, сгруппированы на самой большой человеческой хромосоме 1. Выяснилось, что за регуляцию содержания FHR-4 и возникновение макулодистрофии отвечают одни и те же генетические варианты.

— Мы получили убедительные доказательства того, что повышенный уровень белка FHR-4 провоцирует неконтролируемую реакцию иммунной системы, которая ведет к заболеванию. Помимо того, что мы теперь лучше понимаем причины потери зрения, можно сказать, что риск развития слепоты из-за макулярной дегенерации можно прогнозировать задолго до появления первых симптомов, наблюдая за показателями анализа крови, — сказал руководитель исследовательской группы профессор офтальмологии Пол Бишоп.

Ученый также добавил, что результаты работы помогут разработать медикаментозную терапию для поддержания нормального уровня FHR-4, что поможет предотвратить заболевание.

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