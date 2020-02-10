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Генетики: комары «видят» тепло человека
|По инф. Российской газеты
|10 Февраля 2020 г.
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Генетики Гарвардского университета провели эксперимент, раскрывший механизм охоты комаров на человека. Оказалось, тело человека само подает сигналы кровососущим о своем местонахождении. Его выдает тепло, исходящее от тела. (Поэтому, в первую очередь, комары кусают тех людей, которым всегда жарко. А вот мерзляки комаров привлекают мало. - прим. МГ.)
Ученые выяснили, что сначала насекомые вычисляют жертву по избытку углекислого газа в воздухе, а потом используют тепло тела, а также пары молочной кислоты, которые присутствуют в поте человека, чтобы выбрать точку для посадки.
Генетики изучили поведение африканских малярийных комаров, обладающих рецепторами для определения местонахождения млекопитающих-хозяев. Изначально они имели гены, сохранившиеся у всех насекомых, ответственные за восприятие изменений температуры. Но в процессе эволюции эта система регулирования температуры была перепрофилирована для поиска источника питания. Комары научились "видеть" тепло тела человека и животных при помощи рецепторов, - нервных окончаний, густо покрывающих поверхность тела насекомого, пишет научный журнал Science.С помощью геномного анализа и меченых мутантов исследователи визуализировали рецепторы в нейронах антенн комаров.
Еще о комариных укусах:
Ученые проследили за тем, как меняется поведение малярийного комара, если из его генома удалить гены, которые отвечают за работу подобных рецепторов, и выяснили, какие именно рецепторы играют роль "тепловизора". Они чутко реагировали на перепады температур, особенно в границах градусов по Цельсию - как раз соответствующие температуре тела человека. При удалении этих рецепторов комары явно "теряли свой нюх" и не нападали на человека, даже находящегося в непосредственной близости к ним. При этом насекомые с поврежденными рецепторами переставали реагировать на движения рук ученых и спасаться от их ударов.Таким образом ученые подошли к решению проблемы борьбы с кровососущими. При поиске новых антирепеллентных средств можно будет опираться на результаты этих исследований. И это важно не только в бытовой жизни человека, которому досаждают комары на даче. Комары и москиты являются активными разносчиками патогенных микроорганизмов, которые ежегодно убивают более 700 000 человек в мире.
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