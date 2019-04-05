Мик Джаггер перенес серьезную операцию

Нью-йоркские хирурги сделали операцию 75-летнему солисту "The Rolling Stones" Мику Джаггеру. Хирургическое вмешательство понадобилось в связи с заменой искусственного сердечного клапана.





Сообщается, что операция прошла без осложнений, и артиста могут выписать уже через неделю.



Ранее группа отменила турне в связи с тем, что ее фронтмена кладут в больницу. Предполагается, что лидер легендарных "роллингов" сможет после операции вернуться на сцену, хотя пока нет информации, когда именно это произойдет.

По инф. rosbalt.ru

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ