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Мик Джаггер перенес серьезную операцию
По инф. rosbalt.ru   
05 Апреля 2019 г.
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Нью-йоркские хирурги сделали операцию 75-летнему солисту "The Rolling Stones" Мику Джаггеру. Хирургическое вмешательство понадобилось в связи с заменой искусственного сердечного клапана.

Мик Джаггер перенес серьезную операцию

Сообщается, что операция прошла без осложнений, и артиста могут выписать уже через неделю.

Ранее группа отменила турне в связи с тем, что ее фронтмена кладут в больницу. Предполагается, что лидер легендарных "роллингов" сможет после операции вернуться на сцену, хотя пока нет информации, когда именно это произойдет.

По инф. rosbalt.ru

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