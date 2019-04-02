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Престарелому лидеру "роллингов" предстоит операция на сердце
По инф. rosbalt.ru   
02 Апреля 2019 г.
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Вокалисту The Rolling Stones Мику Джаггеру придется заменить сердечный клапан. Предполагается, что лидер легендарных "роллингов" сможет после операции вернуться на сцену.

Престарелому лидеру "роллингов" предстоит операция на сердце

Операцию проведут в Нью-Йорке на этой неделе, передает Reuters. По мнению врачей, уже летом 73-летний рокер сможет вернуться на сцену.

Ранее музыкант сообщил в Twitter, что из-за его болезни группа вынуждена отменить тур по США и Канаде. Гастроли Rolling Stones были запланированы с 20 апреля по 29 июня.

  • Для любителей понастольгировать о бурной молодости: Paint it Black в относительно недавнем (2006 года) исполнении. Тут Джаггеру и 70 еще нет, пацан совсем!


По инф. rosbalt.ru

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