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Годы берут своё: лидер легендарных "роллингов" приболел. Концерты отменены
По инф. rosbalt.ru   
01 Апреля 2019 г.
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Состояние здоровья вокалиста легендарных The Rolling Stones Мика Джаггера не позволяет группе провести гастроли по Северной Америке. СМИ передают, что музыканту нужно пройти курс лечения.

Годы берут своё: лидер легендарных "роллингов" приболел. Концерты отменены

75-летний Джаггер, который принял решение по совету докторов, уже извинился перед поклонниками.

Певец пишет, что «разочаровал фанатов», но «турне придется отложить» до лучших времен.

По инф. rosbalt.ru

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