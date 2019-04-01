Годы берут своё: лидер легендарных "роллингов" приболел. Концерты отменены

Состояние здоровья вокалиста легендарных The Rolling Stones Мика Джаггера не позволяет группе провести гастроли по Северной Америке. СМИ передают, что музыканту нужно пройти курс лечения.

75-летний Джаггер, который принял решение по совету докторов, уже извинился перед поклонниками.

Певец пишет, что «разочаровал фанатов», но «турне придется отложить» до лучших времен.

По инф. rosbalt.ru

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