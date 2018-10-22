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Мы все бываем не правы... давайте перестреляем друг друга, что ли?
По инф. rosbalt.ru   
22 Октября 2018 г.
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Приморский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал арест местного жителя Артема Шарапова, подстрелившего подростка из-за громкой музыки, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

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«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Шарапова сроком по 13 ноября», — сказано в сообщении.

Подозреваемый в заседании возражал против заключения под стражу, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшему и родственникам. Также мужчина заявил, что желает оказать помощь в лечении и реабилитации. Шарапов просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии дознания, Шарапов 14 октября мужчина произвел не менее 9 выстрелов в сторону несовершеннолетнего Х. у дома 45 на улице Оптиков. Причиной агрессии со стороны мужчины, как сообщала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, стал тот факт, что потерпевший с другом громко слушали музыку. Шарапов сделал замечание, на что подростки ответили грубо. Тогда подозреваемый достал травматический пистолет и выстрелил в 16-летнего оппонента.

Несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения в виде рваной раны лица, туловища, правых верхних конечностей. Шарапов, произведя выстрелы, с места преступления скрылся.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступление против собственности.

По инф. rosbalt.ru

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