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Медведь напал на человека в Магаданской области
По инф. rosbalt.ru   
30 Июля 2018 г.
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Медведь напал на человека в Ягоднинском районе Магаданской области. Пострадавший остался жив, но получил травмы, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

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Мужчина 1979 года рождения, проживающий в поселке Оротукан, сам сообщил в районный отдел полиции, что в 11 километрах от населенного пункта на него набросился медведь и нанес несколько ран в области грудной клетки, левой кисти и левого бедра.

На момент обращения в полицию мужчина находился в отделении скорой медицинской помощи поселка.

Информация о происшествии была передана в местное отделение Госохотнадзора.

По инф. rosbalt.ru

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