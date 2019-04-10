Майские праздники — дома и на даче: не до путешествий!

Две трети (63%) опрошенных россиян проведут майские праздники дома, у большинства (59%) вообще нет планов на долгие выходные, следует их результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте организации.

Остальные респонденты планируют провести праздничные дни в поездка: 35% поедут на дачу, 6% — в другой город России, а 4% — за пределы бывшего СССР.

5% опрошенных признались, что хотели бы поехать путешествовать за границу, еще по 4% — на море, в Крым и по России. Главными препятствиями для реализации планов респонденты назвали высокую стоимость отдыха (70%), занятость на работе (10%) и состояние здоровья (8%).

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 4 апреля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ