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Майские праздники — дома и на даче: не до путешествий!
По инф. polit.ru   
10 Апреля 2019 г.
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Две трети (63%) опрошенных россиян проведут майские праздники дома, у большинства (59%) вообще нет планов на долгие выходные, следует их результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте организации.

Майские праздники — дома и на даче: не до путешествий!

Остальные респонденты планируют провести праздничные дни в поездка: 35% поедут на дачу, 6% — в другой город России, а 4% — за пределы бывшего СССР.

5% опрошенных признались, что хотели бы поехать путешествовать за границу, еще по 4% — на море, в Крым и по России. Главными препятствиями для реализации планов респонденты назвали высокую стоимость отдыха (70%), занятость на работе (10%) и состояние здоровья (8%).

  • Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 4 апреля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Polit.ru

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