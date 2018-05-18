В Госдуме отвергли идею ЛДПР-овца вернуть флаг Российской Империи

Госдума отклонила законопроект, предусматривающий замену российского триколора на имперский черно-желто-белый флаг, передает корреспондент «Росбалта».

Автор проекта, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, ранее заявил, что триколор «не соответствует новому статусу нашего государства и до сих пор не стал символом, объединяющим большинство граждан России».

По его данным, многие пожилые граждане с большей симпатией относятся к советской символике и красному флагу, однако значительная часть граждан России предпочитает черно-желто-белый флаг Российской империи, а в ряде национальных республик региональные флаги популярнее, чем российский «триколор». Только имперский флаг олицетворяет «исключительно победоносную эпоху в российской истории», убежден автор законопроекта.

Однако в Госдуме сочли замену флага нерациональной по многим причинам, в том числе из-за значительных трат из бюджета, которые потребует принятие закона.

По инф. rosbalt.ru

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