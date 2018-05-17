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Теперь Госдума встревожилась за судьбу импортных лекарств... которые сама была готова запретить
По инф. rosbalt.ru   
17 Мая 2018 г.
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В Госдуме опасаются, что правительство РФ может запретить ввоз в Россию импортных лекарств и медицинского оборудования, передает корреспондент «Росбалта».

Такие опасения звучат, несмотря на исключение из принятого во втором чтении законопроекта о контрсанкциях прямой нормы о праве российских властей вводить запрет на ввоз в Россию лекарств из США и стран, поддержавших антироссийские санкции, если их аналоги производятся на территории РФ.

Вместо этой нормы в доработанном варианте законопроект появилась другая норма, согласно которой президент и правительство не смогут применять ограничительные меры «в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России».

«Достаточная ли это гарантия того, что импортные лекарства и медицинское оборудование не попадут в список контрсанкций?» — поинтересовался при обсуждении соответствующего законопроекта во втором чтении депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. Он призвал не превращать лекарства в объект политической игры и вообще исключить медицинскую тему из списка возможных контрсанкционных мер. «Аналоги в понятии лекарственных веществ и медицинского оборудования — это не одно и то же», — заметил депутат.

Его поддержал коллега по фракции КПРФ Олег Смолин, который подтвердил, что «аналоги — это далеко не всегда то же самое, что оригинальные лекарства и медоборудование». «Надо прописать, что правительство может запрещать ввоз лекарств только с учетом широкого общественного обсуждения», — призвал депутат.

Однако в Госдуме дали понять, что контрсанкции в отношении импортных лекарственных средств и медицинского оборудования могут дать стимул развитию импортозамещения в этой области. «До сих пор все действия, которые были направлены на импортозамещение, принесли только плюсы и в ногу сами себе мы при этом не стреляли», — заявил глава думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев.

В результате депутаты отказались учесть высказанные замечания к законопроекту.

По инф. rosbalt.ru

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