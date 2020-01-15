Какой возраст самый худший в жизни? Ученые единогласны: 47 лет!

По данным нового исследования американского Национального бюро экономических исследований (NBER), худший возраст для человека в развитых странах, таких как США и Великобритания, составляет 47,2 года. Именно в среднем возрасте люди чувствуют себя менее всего удовлетворенными своей жизнью, и не имеет значения, где они находятся и каково состояние их здоровья.

При этом «возраст плохой жизни» в развивающихся странах почти такой же — 48,2 года. То есть ощущение неудовлетворенности практически не зависит от уровня экономического развития страны. К слову, в России минимальные показатели удовлетворенностью жизни наступают чуть раньше — в 43 года.

Профессор экономики в Дартмутском колледже Дэвид Бланчфлауэр долгое время изучал уровень удовлетворенности жизнью и на протяжении многих лет находил новые доказательства своей теории о «графике счастья» в течение жизни, который похож на латинскую букву U, пишет Daily Mail.

Бланчфлауэр собрал данные в 132 странах и выстроил кривую счастья на шкале возраста.

Да, в зависимости от страны, траектории варьировались и несколько отличаются в зависимости от нации, но общая картина очевидна. От оптимизма молодости, примерно достигающего пика в 18 лет, уровень восприятия жизни катится к пессимизму до среднего возраста (45-48 лет).

Точных и всеобъемлющих объяснений этого феномена пока нет, зато есть множество предположений, почему так происходит.

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Публицист Джонатан Раух написал целую книгу о кривой счастья, и там подробно обсуждается все тот же спад 40-х годов. В интервью MarketWatch он предполагает, что это время перехода, когда у людей меняются ценности и одновременно мозг.

В юности мы полны амбиций и ощущения, что многое можем, но к 40 годам становится понятно,что это не так и мы не достигли, чего хотели. «Это разочаровывает и не позволяет чувствовать себя удовлетворенным, а к середине жизни наступает разочарование», — пишет Раух. Кроме того, человек после 40 лет начинает медленнее распознавать информацию, а скорость реакции снижается в среднем на 25%. Деятельность мозга и биологическая активность снижаются, а память ухудшается.

Тестостерон половых гормонов (для мужчин) и эстрогены (для женщин) также начинают снижаться уже к 30 годам, и сдвиг может стать более заметным в сорокалетнем возрасте.

Но есть и хорошие новости. Со временем уровень счастья возвращается, показывают исследования NBER. Уровень восприятия жизни, как в 20-летнем возрасте, также фиксируется еще раз в период «старше 70-лет».

«Поэтому, независимо от того, где вы живете или каким мрачным кажется средневековье вашей жизни, держитесь, кривая счастья еще вывезет», — пишет профессор Бланчфлауэр.

СПРАВКА: NBER — крупнейший поставщик высококачественного анализа микро-, макро- и международных аспектов экономики США. Организация занимается наряду с другими проблемами изучением циклов деловой активности. Работающие в бюро исследователи призваны предсказывать наступление высших и низших точек экономических циклов и разрабатывать показатели состояния экономики

По инф. rosbalt.ru

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