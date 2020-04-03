Как гулять с внуками во время карантина?

Регионы России вводят ограничения на передвижение, но гуляющих родителей с детьми можно заметить на улицах до сих пор. Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала, как должны проходить подобные прогулки.

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«Максимально близко от дома. И по возможности не контактировать с другими мамочками», — объяснила представитель Роспотребнадзора.

Напомним, жителям Петербурга рекомендовали до 5 апреля перейти на режим изоляции. Несколько раз в день горожан по громкоговорителям призывают оставаться в своих квартирах. Выходить из дома разрешено только на работу, за экстренной медицинской помощью, в магазин, на прогулку с животными или чтобы выбросить мусор.

По данным сервиса «Яндекс: индекс изоляции», жители Петербурга оказались одними из наиболее дисциплинированных в России.

Полезные советы на все случаи жизни (и ввиду коронавирусной инфекции тоже - по ссылке).

По инф. rosbalt.ru

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