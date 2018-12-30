Из воспоминаний о Михаиле Задорнове: "С ним рядом был очень узкий круг людей"

25 декабря пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов отметил свой 78-й день рождения, в своем обширном интервью по этому поводу он высказал интересные суждения об ушедшем, увы, не так давно в мир иной Михаиле Задорнове.

– Эстрады сейчас нет никакой, – уверен Левон Оганезов. – Но, как сказал писатель Паустовский, даже в самой дрянной книжке есть хоть одна умная мысль. У «Камеди Клаба» бывают удачные шутки. Но я искренне не люблю кавээнщиков. Они говорят заученные фразы. Это самодеятельность, написанная хорошими авторами, которые ушли в КВН, потому что там хорошо платят.

– Сейчас у молодежи пользуется популярностью Ольга Бузова и подобные исполнители. Что вы по этому поводу думаете?

– Это все жуть! Такие артисты пишут какие-то ужасные слова, рассчитывают на гнилую гламурную молодежь. А раньше сочиняли для народа. Сейчас просто на концерты никто не ходит – дорогие билеты. Да и кто такая Бузова? Она просто симпатичная женщина. Попроси ее или любую подобную «звезду» спеть без микрофона, у них ничего не получится. Я еще застал время, когда Валя Толкунова выходила на сцену в немаленьком зале и пела без микрофона. Было слышно каждое слово! Но не все потеряно – хорошие певцы у нас тоже есть: Лёша Чумаков, Александр Панайотов.

Во время разговора с Левоном Оганезовым мы заметили, что в его студии на видном месте стоит портрет сатирика Михаила Задорнова, который чуть больше года назад скончался от рака головного мозга.

– Я к Мише очень тепло относился, – говорит Левон Саркисович. – Но сказать, что я с ним дружил, не могу. Миша был человеком настолько закрытым, что никто не знал, когда он встал, когда позавтракал. С ним рядом был очень узкий круг людей. Если на столе стоял чай, он мог его не пить, а просто взять в руку и держать. Образ, который Миша себе создал на сцене – это и есть его настоящая сущность. Но в то же время он тщательно готовился к каждой своей встрече с публикой. Когда он выступал, было ощущение, что он все придумывает на ходу, но на самом деле это не так, он все очень хорошо продумывал заранее.

– А вам нравились выступления Михаила Николаевича?

– Я не сторонник такого жанра. Многословие меня раздражает. Все, что говорил Задорнов, можно было выразить двумя-тремя фразами. А я люблю, когда все быстро и коротко, как в анекдоте.

– Говорят, что часто сатирики в жизни люди грустные...

– Он не был угрюмым, а был очень адекватным. Мы с Максимом Галкиным как-то с ним рядом жили в номере в Сочи, по вечерам встречались. Так вот, Миша у нас все внимательно расспрашивал, слушал, а в ответ о себе ничего никогда не рассказывал. Поэтому никто о нем до конца ничего не знает.

– Говорят, что, когда он заболел, свою помощь предлагал ему Иосиф Кобзон, который также был болен онкологией...

– Дело в том, что Миша был очень уверен в себе. Он был сыроед, вегетарианец, чуть ли не йог. Пил только воду и чай. Кофе не употреблял. Иосиф лечился ради своей семьи и ради того дела, которое он много лет создавал. Конечно, он мог бы помочь Мише на начальных стадиях, но Задорнов обратился к врачам уже тогда, когда у него была третья стадия рака. Подобный пример – и Валя Толкунова, которая вообще не стала бороться с онкологией. Она сказала: «Ну, значит, Бог так хочет». Умерла в 60 с небольшим лет, хотя была крепкой женщиной, пела прекрасно и концертов у нее было много.

По инф. sobesednik.ru

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