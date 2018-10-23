С термином «сатирик» Задорнов соглашаться не любил

Своими воспоминаниями об умершем юмористе Михаиле Задорнове поделилась Регина Дубовицкая в эфире программы «Судьба человека».
По словам ведущей «Аншлага», Задорнов написал ей в 2016 году, за год до своей смерти. Он подготавливал новое выступление для программы на Новый Год. Но когда Регина лично увидела его состояние, поняла, что «показывать его зрителям нельзя». Хотя она уже успела пригласить Михаила ещё до этой встречи.
В итоге Задорнов так и не смог попасть на съёмки из-за переноса операции. Немного погодя писатель-сатирик перенёс инсульт.
Дубовицкая рассказала о том, что Задорнов был «жизнерадостным человеком» и верил в то, что ему удастся победить свою болезнь. К сожалению, 10 ноября 2017 года, юморист скончался от рака головного мозга в возрасте 69 лет.
Задорнов родился 21 июля 1948 года. Его отцом был Николай Задорнов – знаменитый советский сценарист, писатель и даже лауреат Сталинской премии. За свой вклад в литературу Николай был отмечен орденом Октябрьской Революции, а его произведение «Амур-батюшка» в своё время перевели на многие мировые языки.
По словам самого Задорнова, именно отец развил в нём любовь к чтению. Он собирал для своих детей большую библиотеку, ведь считал, что книги способны дать ребёнку необходимые навыки, которые «защитят его в жизни от обывательской тягомотины».
Михаил даже назвал именем своего отца рижскую библиотеку, которую открыл в 2009 году.
Матерью Задорнова была Елена Покорно-Матусевич. Она принадлежала к древнему королевскому роду Польши, трудилась корректором в заводской газете.
Первое появление юмориста на сцене случилось ещё задолго до начала его профессиональной карьеры. Во втором классе Задорнову досталась роль репки в детском школьном спектакле. По его словам, ему так хорошо удалось вжиться в роль, что многие попросили его «выдернуться из земли на бис».
Ещё до своей будущей карьеры в области искусства Задорнов получал техническое образование. С 1970-х по 1980-е годы он обучался в Московском авиационном институте на «инженера-механика». Уже в то время он заинтересовался режиссурой: Задорнову удалось объездить весь Советский Союз вместе со студенческим театром «Россия», а в 1975-м году его удостоили премии Ленинского комсомола за театральную деятельность.
Задорнов даже успел поработать по своей специальности. После вуза он продолжал своё инженерное дело на кафедре МАИ «Авиационно-космическая теплотехника». Но и о творчестве будущий сатирик не забывал, публикуя свои тексты в печати. В 1984-1985 годах ему даже удалось возглавить юмористический отдел в литературном журнале «Юность».
Телевизионная карьера Задорнова началась в 1980-х годах. И не так много времени прошло с этого момента до достижения огромной популярности: уже в 1982 году монолог «Письмо студента-первокурсника родителям» прославил начинающего юмориста.
А в 1984 году фельетон «Два девятых вагона», показанный в передаче «Вокруг смеха», принёс огромную славу Задорнову. В тот момент вся страна увидела его уникальный стиль, основанный на простых историях из жизни обыкновенного жителя СССР, которые Задорнов доводил до полного абсурда своей манерой повествования.
В 90-х годах прошлого века сатирик занял места автора и ведущего популярных в то время передач: «Аншлаг» и «Смехопанорама». В это же время Задорнов создал пьесу «Хочу вашего мужа», и сам же стал главным героем в её экранизации от режиссёра Сергея Никоненко в 1992 году.
Только вот с термином «сатирик» Задорнов соглашаться не любил и предпочитал называть себя «уставшим романтиком».
1991 год стал знаковым не только для юмориста, но и для всей страны. В то время Советский Союз только-только развалился, и вдруг на всероссийские экраны с новогодним поздравлением выпускают Задорнова. Обращение так увлекло Михаила, что телевизионщикам пришлось на минуту задержать куранты! Впрочем, никто особо не жаловался, а это поздравление многие запомнили надолго.
Для большинства россиян Задорнов остался в памяти как «антиамериканский» сатирик, ведь именно этот стиль стал его визитной карточкой на многие годы.
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