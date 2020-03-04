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Из России запретили вывозить медицинские маски

По инф. rosbalt.ru   
04 Марта 2020 г.
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Правительство РФ ввело запрет со 2 марта на вывоз из России некоторых видов медицинских изделий, включая маски. Об этом сообщается в постановлении кабмина.

Из России запретили вывозить медицинские маски

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 1 июня 2020 г. временный запрет на вывоз из Российской Федерации продукции по перечню согласно приложению, за исключением вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Российской Федерации, а также вывоза физическими лицами для личного использования материалов и предметов одноразового употребления, относящихся к этой продукции», — отмечается в постановлении.

В перечень попали защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

Запрет на вывоз из РФ ряда медизделий не касается гуманитарной помощи, вывоза гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

Ограничительная мера установлена по 1 июня 2020 года.

Напомним:

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019, по классификации ВОЗ), была зафиксирована в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения, в связи с быстрой экспансией вируса, повысила оценку его риска на глобальном уровне до «очень высокого».

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По инф. rosbalt.ru

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