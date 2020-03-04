Из России запретили вывозить медицинские маски

Правительство РФ ввело запрет со 2 марта на вывоз из России некоторых видов медицинских изделий, включая маски. Об этом сообщается в постановлении кабмина.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 1 июня 2020 г. временный запрет на вывоз из Российской Федерации продукции по перечню согласно приложению, за исключением вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Российской Федерации, а также вывоза физическими лицами для личного использования материалов и предметов одноразового употребления, относящихся к этой продукции», — отмечается в постановлении.

В перечень попали защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

Запрет на вывоз из РФ ряда медизделий не касается гуманитарной помощи, вывоза гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

Ограничительная мера установлена по 1 июня 2020 года.

Напомним:

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019, по классификации ВОЗ), была зафиксирована в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения, в связи с быстрой экспансией вируса, повысила оценку его риска на глобальном уровне до «очень высокого».

В Китае число погибших от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, достигло 2 тыс. 981 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения составляет 80 тыс. 270 человек, почти 50 тыс. уже излечились и выписаны из больниц. Как сообщает госкомитет по здравоохранению, в настоящий момент в больницах находятся 27 тыс. 433 пациента, 6 тыс. 416 из них — в тяжелом состоянии.

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По инф. rosbalt.ru

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