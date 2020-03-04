Из России запретили вывозить медицинские маски

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Правительство РФ ввело запрет со 2 марта на вывоз из России некоторых видов медицинских изделий, включая маски. Об этом сообщается в постановлении кабмина.
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 1 июня 2020 г. временный запрет на вывоз из Российской Федерации продукции по перечню согласно приложению, за исключением вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Российской Федерации, а также вывоза физическими лицами для личного использования материалов и предметов одноразового употребления, относящихся к этой продукции», — отмечается в постановлении.
В перечень попали защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.
Запрет на вывоз из РФ ряда медизделий не касается гуманитарной помощи, вывоза гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
Ограничительная мера установлена по 1 июня 2020 года.
Напомним:
Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019, по классификации ВОЗ), была зафиксирована в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения, в связи с быстрой экспансией вируса, повысила оценку его риска на глобальном уровне до «очень высокого».
В Китае число погибших от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, достигло 2 тыс. 981 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения составляет 80 тыс. 270 человек, почти 50 тыс. уже излечились и выписаны из больниц. Как сообщает госкомитет по здравоохранению, в настоящий момент в больницах находятся 27 тыс. 433 пациента, 6 тыс. 416 из них — в тяжелом состоянии.
Во Франции с конца января резко выросли продажи романа Альбера Камю «Чума», сообщает BFM TV со ссылкой на данные Edistats. Рост продаж совпал с распространением коронавируса Covid-19 сначала в Китае, а затем и во всем мире.
Выдающийся лирик и певец крестьянской Руси Сергей Есенин «завел» аккаунт в Instagram. А помогла ему в этом тюменская учительница русского языка и литературы Алия Исалимова. Первый пост появился в соцсети в сентябре прошлого года, и с тех пор поэт обзавелся уже более чем 25 тысячами подписчиков.
Авиакомпания S7 изменила правила перевозки животных. Теперь владельцы могут взять с собой в салон питомцев весом не более 10 килограммов. При этом домашние животные должны находиться в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой сумке-переноске габаритами не больше 55×40×25 см.
В Казани сотрудники МВД установили что местный школьник намеревался убить своих одноклассников. (Пугает, что это уже вторая история за последние несколько дней. Ранее об убийстве одноклассников говорили школьники из Саратова, правда, потом они отказались от своих слов. - прим. МГ.)
Несколько регионов РФ, в том числе Тыва, Бурятия, Иркутская область и Забайкалье уже в апреле должны быть готовы к тушению лесных пожаров. С таким прогнозом выступил руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.
Эксперты Роскачества проверили качество губной помады на российском рынке. В нескольких образцах помады нашли кадмий и никель, которых не должно быть в сырье для производства декоративной косметики. Отметим, что эти вещества были как в бюджетных, так и в дорогих брендах.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.