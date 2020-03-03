Европа бьет тревогу из-за роста заболеваемости коронавирусом

Уровень угрозы, исходящей от коронавируса, повышен в Евросоюзе с «умеренного» до «высокого». Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Неутешительные новости поступают и из других уголков мира: короновирус выявляют все в новых странах. Так, он уже добрался до Марокко и Португалии.

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Фон дер Ляйен отметила со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, что вирус продолжает распространяться. Как передает ВВС, для борьбы с заболеванием создана специальная «группа реагирования».

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес уточнила, что в 18 из 27 стран ЕС выявлено 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 38 граждан европейских стран. Больше всего случаев заболевания отмечено в Италии — уже около 1,7 тыс.

Есть у нас и другие свежие новости об опасной инфекции:

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Марокко, передает местный телеканал 2M со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, заболел гражданин Марокко, проживавший в Италии. В настоящее время его состояние стабильно.

Кроме того, первый случай коронавируса был зарегистрирован в столице Сенегала, городе Дакар, сообщают местные СМИ. Известно, что заболел гражданин Франции, проживающий в престижном районе Дакара. Он госпитализирован, власти устанавливают тех, кто с ним контактирован.

Как отмечается, это второй и третий случаи заболевания коронавирусом нового типа в Африке. Первый был зарегистрирован в конце февраля в Нигерии.

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В Канаде число подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выросло до 27, сообщает Минздрав страны.

По информации ведомства, на 2 марта в в канадской провинции Онтарио зарегистрировано 18 случаев, еще 8 подтверждены в Британской Колумбии и один — в Квебеке.

До этого было известно о 16 инфицированных.

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Три новых случая смерти от коронавируса зарегистрированы в американском штате Вашингтон, сообщает окружное Управление общественного здравоохранения.

По информации ведомства, опубликованной в Twitter, за сутки было обнаружено четыре новых случая заражения, двое зараженных скончались. Также скончался один из пациентов, у которых коронавирус был диагностирован раньше.

Таким образом число смертей в штате достигло пяти при общем числе заразившихся 14 человек.

По данным телеканала CNBC, на всей территории США подтвержден 91 случай заражения коронавирусом.

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В охваченной коронавирусом Франции ужесточают меры безопасности, а президент Эммануэль Макрон отменяет официальные поездки по стране.

Как сообщает телеканал BFMTV, на неопределенный срок отложены визиты Макрона в столичном регионе, а также в департамента Жер.

Кроме того, из соображений безопасности закрыты ряд образовательных учреждений в департаментах Морбиан и Уаза.

По последним данным, число зараженных во Франции достигло 130, смертельных случаев не зафиксировано.

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В Португалии выявлены первые случаи заражения коронавирусом, завезенные из Италии и Испании.

Как сообщает телеканал SIC Noticias, вирус диагностировали у двоих жителей города Порту.

Один из зараженных недавно вернулся из отпуска в Италии, второй выезжал в Испанию по работе.

Кроме того, первый случай заражения подтвержден на территории Андорры. Положительными оказались анализы 20-летнего пациента, который побывал в Милане.

Как сообщает кабмин Андорры в Twitter, под карантин отправлены еще два человека, которые летели в одном самолете с зараженным.

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А напоследок - обнадеживающие новости из Грузии.

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II рассказал, что у него было видение о победе человека над коронавирусом.

По его словам, ему явился человек огненного цвета на коне, который перелетел над его головой и исчез. Потом к нему подошел ребенок и нарисовал себе слюной крест на лбу. Как считает патриарх, это знак того, что люди смогут победить вирус с помощью Бога, передает Sputnik Грузия.

Илия II призвал верующих не бояться нового вируса, молиться и верить в «благословение Господа». Он также поблагодарил медиков «за самоотверженный труд».

По последним данным, коронавирусом в Грузии заражены три человека.

Таким образом, новый коронавирус добрался до 64 стран, не считая Китая. Такие цифры приводятся в ежедневном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По подсчетам ВОЗ, за сутки количество подтвержденных случаев инфицирования за пределами Китая за сутки выросло на 1598 и достигло 8774. На данный момент больные коронавирусом есть в 64 странах. От заболевания скончались 128 человек, 24 из них — за последние сутки.

Об эпидемии коронавируса в Китае стало известно в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

По инф. rosbalt.ru

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