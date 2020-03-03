Эксперт: Коронавирус может прийти в Россию из Средней Азии

Закрытие границы с Китаем и ограничение авиаперелетов может не спасти нас от эпидемии COVID-2019, считает востоковед Алексей Маслов.

В Китае новый коронавирус 2019-nCoV стал распространяться еще в декабре прошлого года. Официально он называется COVID-2019, и вызывает смертельно опасную пневмонию. Очагом заражения называют провинцию Хубэй и ее столицу — Ухань. Многие крупные города этого региона власти закрыли на карантин, но к тому времени заболевание уже перекинулось на другие страны.

В самом Китае заразилось уже больше 80 тысяч человек. По официальным данным, почти три тысячи умерли от вируса. Чтобы предотвратить эпидемию, 14 февраля российские власти полностью запретили все чартерные рейсы в Китай. С 19 февраля временно приостановили оформление документов для въезда китайских граждан в РФ. С 20 февраля полностью закрыли въезд в Россию всем приезжающим из Китая — туристам, студентам и бизнесменам. И это сработало. До сегодняшнего дня медики сообщили всего о двух случаях заражения коронавирусом — в Забайкальском крае и Тюменской области. Однако сегодня в Сети появилась информация о еще одном инфицированном, вернувшемся в Россию из Италии, которую считают европейским «центром заражения». Коронавирус там выявили почти во всех регионах страны. На сегодняшний день Италия стала третьей по количеству зараженных — в мире. Но если там власти следят за распространением инфекции, то прямо по соседству с нами есть страны с крайне низким уровнем санитарного контроля. Именно оттуда нам следует ждать беды, считает член ученого совета НИУ ВШЭ, глава Школы востоковедения Алексей Маслов.

— Сам Китай довольно жестко контролирует распространение вируса. Власти ввели систему взаимного измерения температуры в границах одного дома или улицы, внедрили опцию «градусника» в уличные камеры, которые дают результат с точностью 0,3 градуса, объявили карантин, остановив более половины всего производства страны. Только в Хубэе временно закрыли заводы Honda, General Motors, и Dongfeng Motor. Вариантов у Китая было всего два: либо оставаться «мировой фабрикой» — и заразить весь мир, либо пойти на огромные финансовые потери, но не допустить пандемии. Китай сделал выбор в пользу последнего.

— Есть ли вероятность, что коронавирус придет к нам не напрямую из Китая, который жестко контролирует ситуацию на своей территории, а из стран Средней Азии, которые граничат и с Россией, и с Китаем, и сообщение с которыми никто не закрывал?

— Я думаю, такая вероятность в настоящий момент, пожалуй, даже выше, чем приход вируса непосредственно из Китая. За счет особого типа контроля в государстве Китай смог перекрыть провинцию, практически остановив коронавирус. И это спасло, наверное, весь мир. Мы сейчас видим, что распространение инфекции в очаге заражения идет на спад.

На мой взгляд, решение полностью закрыть границу с КНР, несмотря на реакцию китайцев, которые восприняли его как весьма недружественный шаг, было правильным. В известной степени именно оно притормозило вирус. Другое дело — Узбекистан и Таджикистан, страны с довольно низким уровнем санитарного контроля, куда ежедневно прибывает несколько тысяч китайцев. С ними границы у России до сих пор открыты, и в отличие от граждан КНР, жители бывших союзных республик до сих пор въезжают на территорию РФ свободно.

Как только Узбекистан, Таджикистан и Киргизия попытались перекрыть границу с Китаем, судя по всему (хотя официально это не подтверждено), Китай не дал им это сделать, потому что у него слишком много интересов в этом регионе. Так что — да, коронавирус может прийти к нам из Средней Азии. Учитывая практически открытые границы, опасность очень большая.

— Вы говорите, что Китай очень жестко контролирует распространение вируса. Неужели он допустит, чтобы зараженные выезжали в Таджикистан и Узбекистан?

— Конечно, китайцы меньше всего заинтересованы, чтобы кто-то из заболевших поехал в другую страну. Это означало бы для них серьезные имиджевые потери. Но мы должны понимать, что есть казахи, киргизы, таджики, которые исторически живут в Китае, считаются китайским национальным меньшинством, но при этом ездят туда-сюда. Есть целый ряд китайцев, родственники которых живут и там, и там. Они тоже постоянно курсируют между странами. Конечно, перекрытие очень серьезное. Но насколько оно эффективно в условиях исторически сложившейся миграции, сейчас очень сложно сказать, потому что информация практически закрыта.

Все люди с тревогой следят за распространением коронавируса и борьбой с ним в разных странах. И наш сайт тоже публикует подробности на волнующую тему:

По инф. rosbalt.ru

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