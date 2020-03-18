Из галереи в Оксфорде украли три ценных картины

С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
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Колледж Крайст-черч — один из самых крупных колледжей Оксфордского университета — сообщил, что из его картинной галереи были украдены три произведения искусства XVI и XVII веков. В случае продажи этих картин на открытом рынке вместе они стоили бы не менее десяти миллионов фунтов стерлингов.
«Пьющий мальчик» Аннибале Карраччи
Как сообщает полиция, неизвестные злоумышленники проникли в картинную галерею колледжа в субботу около 11 часов ночи. Ими были похищены картины «Пьющий мальчик» Аннибале Карраччи (около 1580 года), «Скалистый берег с солдатами, изучающими план» Сальватора Розы (конец 1640-х) и «Конный солдат» Антониса ван Дейка (1618). «Произведения еще не возвращены, но проводится тщательное расследование, чтобы найти их и привлечь виновных к ответственности», — говорит детектив Джон Кэппс, возглавляющий следствие. Полиция обратилась к местным жителям в поисках возможных свидетелей.
В России воры также не брезгуют кражей предметов искусства. В прошлом году много шуму наделала история с пропажей из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Кража была совершена в духе криминальных комедий: вор прямо на глазах у посетителей и охранников подошел к картине, вынул ее из рамы и ушел. Вором оказался 31-летний житель Подмосковья. Похищенное полотно он спрятал на стройке в Одинцовском районе.
Картинная галерея колледжа содержит более 300 картин и 2000 рисунков, в том числе представительное собрание произведений старых мастеров, включая Рафаэля, Микеланджело и Леонардо да Винчи. Она ведет свою историю с 1765 года, когда коллекционер Джон Гиз завещал колледжу свое собрание. Картины и рисунки облегчили преподавание истории искусства, позволив студентам познакомиться с работами выдающихся художников, не совершая путешествия в Италию. Сейчас галерея колледжа входит в число крупнейших частных коллекций Великобритании.
Историк искусства Бендор Гросвенор сообщил, что украденные картины стоили бы не менее десяти миллионов фунтов, если бы продавались легально. По мнению арт-дилера Филиппа Молда, данное преступление напоминает кражи, которые совершаются по заказу частных коллекционеров. Молд отмечает необычный выбор преступников: они взяли не самые ценные работы из коллекции, но и не самые незначительные, которые было бы легче сбыть.
Колледж Крайст-черч — один из самых крупных колледжей Оксфордского университета — сообщил, что из его картинной галереи были украдены три произведения искусства XVI и XVII веков. В случае продажи этих картин на открытом рынке вместе они стоили бы не менее десяти миллионов фунтов стерлингов.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов обозначил 4 основных вызова, с которыми столкнулась в настоящее время российская экономика. Об этом он рассказал 17 марта на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
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"В царской России, как и в Советском Союзе, как известно, имел место антисемитизм. После 1991 года нездоровые настроения, казалось, окончательно взяли верх, однако сегодня ситуация выглядит радужной. Израиль пользуется большим уважением со стороны Путина, в том числе и по геополитическим причинам", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitungпублицист Соня Марголина.
Из-за распространения коронавируса весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля, образовательные учреждения организуют дистанционное обучение школьников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке систем образования в регионах.
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн застрял в лифте детской областной больницы Биробиджана. Он приехал в медучреждение, чтобы проверить качество ремонта, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Полиция Петербурга пресекла деятельность организации эзотерического толка, участники которой похищали денежные средства у граждан под видом оказания мистических услуг. На счету группы как минимум 5 преступлений. Мошенники выманили у своих клиентов более 6 млн рублей.
Президент РФ Владимир Путин 17 марта впервые провел коллегию Генпрокуратуры с ее новым руководителем Игорем Красновым. Глава государства заявил о том, что нарушений прав осужденных по-прежнему очень много, что каждое второе преступление в России остается нераскрытым и что правоохранителям не удается достичь успеха в борьбе с незаконными вырубками. Публикуем отрывки выступления президента.
Вам приходилось когда-нибудь видеть ребенка, идущего в футболке с надписью, к примеру: «Танцевальный клуб «Колокольчик» Илья»? Стоит знать, что такую вещь маленькому человеку купить в обычном магазине было нельзя, только заказать в фирме, которая предлагает услуги печати на ткани. Ведь нанесенный текст подчеркивает индивидуальность обладателя футболки, точно называет его имя и принадлежность к определенному творческому коллективу. Обычные производители футболок так не работают. Зато есть фирмы в сфере полиграфии, которые имеют подобные предложения.
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