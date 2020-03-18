Из галереи в Оксфорде украли три ценных картины

Колледж Крайст-черч — один из самых крупных колледжей Оксфордского университета — сообщил, что из его картинной галереи были украдены три произведения искусства XVI и XVII веков. В случае продажи этих картин на открытом рынке вместе они стоили бы не менее десяти миллионов фунтов стерлингов.

«Пьющий мальчик» Аннибале Карраччи

Как сообщает полиция, неизвестные злоумышленники проникли в картинную галерею колледжа в субботу около 11 часов ночи. Ими были похищены картины «Пьющий мальчик» Аннибале Карраччи (около 1580 года), «Скалистый берег с солдатами, изучающими план» Сальватора Розы (конец 1640-х) и «Конный солдат» Антониса ван Дейка (1618). «Произведения еще не возвращены, но проводится тщательное расследование, чтобы найти их и привлечь виновных к ответственности», — говорит детектив Джон Кэппс, возглавляющий следствие. Полиция обратилась к местным жителям в поисках возможных свидетелей.

В России воры также не брезгуют кражей предметов искусства. В прошлом году много шуму наделала история с пропажей из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Кража была совершена в духе криминальных комедий: вор прямо на глазах у посетителей и охранников подошел к картине, вынул ее из рамы и ушел. Вором оказался 31-летний житель Подмосковья. Похищенное полотно он спрятал на стройке в Одинцовском районе.

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Картинная галерея колледжа содержит более 300 картин и 2000 рисунков, в том числе представительное собрание произведений старых мастеров, включая Рафаэля, Микеланджело и Леонардо да Винчи. Она ведет свою историю с 1765 года, когда коллекционер Джон Гиз завещал колледжу свое собрание. Картины и рисунки облегчили преподавание истории искусства, позволив студентам познакомиться с работами выдающихся художников, не совершая путешествия в Италию. Сейчас галерея колледжа входит в число крупнейших частных коллекций Великобритании.

Историк искусства Бендор Гросвенор сообщил, что украденные картины стоили бы не менее десяти миллионов фунтов, если бы продавались легально. По мнению арт-дилера Филиппа Молда, данное преступление напоминает кражи, которые совершаются по заказу частных коллекционеров. Молд отмечает необычный выбор преступников: они взяли не самые ценные работы из коллекции, но и не самые незначительные, которые было бы легче сбыть.

Polit.ru

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