Исследование: в половине детских отравлений виноваты родители! И дедушки-бабушки...

В половине детских отравлений виноваты родители, а также дедушки и бабушки, как показало исследование.
Важная информация для всех родителей, дедушек и бабушек. В журнале Pediatrics опубликованы результаты исследования, которое проанализировало причины 4 496 посещений центров лечения отравлений в Аризоне, Флориде и Джорджии за восемь месяцев 2017 года. Оказалось, что более половины детских отравлений, включая самые тяжелые, происходили по вине непосредственных опекунов (чаще всего ими были родители, а также бабушки и дедушки юных пациентов).
В этих случаях взрослые грубо нарушали правила безопасного хранения сильнодействующих лекарств, которые требуется хранить в недоступном для детей месте. Среди случайно проглоченных малышами таблеток были средства от диабета и болезней сердца, представляющие особую опасность для здоровья ребенка даже в мельчайших дозах, а некоторые любопытные малыши, добравшись до таких таблеток, глотали их горстями.
Исследование показало, что опекуны хранили таблетки в открытых контейнерах и прочих местах, где их легко могли взять дети, а дедушки с бабушками порой просто роняли таблетки на пол, а потом ленились их там искать или не замечали этого. Естественно, что дети легко находили любопытные для них предметы и тянули их в рот (вот, кстати, одна из таких историй - как малыш магнитиков наглотался).
Увы, подобных историй немало на в нашей хронике происшествий. Папы и мамы, бабушки и дедушки - давайте будем внимательней и ответственней относиться к нашим малышам!
А советы на случай травм и отравлений — можно поискать по этой ссылке. Но в экстренных случаях нужно все-таки срочно звонить 03!
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