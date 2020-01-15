Малыш наглотался магнитов…. Успели спасти

В Томске врачи детской больницы скорой помощи сумели спасти ребенка, который проглотил 31 магнитный шарик.

Как сообщили в депздраве региона, когда родители трехлетнего сына обратились к врачам, рассказав о болях в животе у трехлетнего сына, один шарик уже проник в кишечник и за несколько часов он бы соединился с магнитными шарами, которые оставались в желудке. Это привело бы к перфорации с перитонитом.

Хирурги во время фиброгастроскопии использовали для извлечения шариков мощный магнит. Таким образом из желудка ребенка достали 31 магнитный шарик.

Главврач БСМП № 2 Андрей Караваев рассказал, что в Томске за последние четыре года было более десятка таких случаев. Часто они заканчиваются перитонитом. В результате соединения шариков желудок и кишечник ребенка выглядят «как после прострелов пулями».

При этом он заметил, что глотают магниты не только маленькие дети, но и более старшие. «В нашей практике был случай, когда 12-летний ребенок проглотил 87 таких шариков», — заметил главврач.

«Как доктор, ежедневно наблюдающий последствия проглатывания магнитов, я бы запретил продажу таких игрушек», — сказал Андрей Караваев.

После информации о происшествии думается в двух разных направлениях. Конечно, напрашивается вопрос, где же были во время игры с магнитами родители малыша. Опасной игрушкой ребенок развлекался явно без присмотра взрослых, раз смог проглотить не один или два, а целых 30 шариков. И другие мысли – о мастерстве спасших мальчугана врачей. Ведь этот случай все-таки выделяется, не каждую секунду ребятня глотает магниты. Спасибо докторам, что помогли ребенку!

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По инф. rosbalt.ru

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