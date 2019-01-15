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"Гости" поневоле: жителей взорвавшегося дома в Шахтах разместили пока по гостиницам
По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2019 г.
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В Шахтах в пункте временного размещения для жильцов дома, в котором взорвался газ, не осталось никого. Люди находятся у родни или в гостиницах, пишет ТАСС.

«У нас сейчас люди не размещаются, за ночь никто не пришел, — сказали в ПВР. — Всем, кто пожелал, были предоставлены места в гостиницах, это около 60 человек».

Пункт находится в одной из школ города.

Газ в многоэтажном доме взорвался накануне. Ситуация напомнила россиянам трагедию в Магнитогорске. В Шахтах два человека погибли, трое пропали, семеро спасены. Из здания были отселены 140 человек.

По инф. rosbalt.ru

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