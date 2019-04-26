Горе: мальчик, сожженый пьяным дедом в печи, не выжил

Врачи в Омске не смогли спасти жизнь двухлетнего малыша, которого пытался сжечь в горящей печи его собственный дед.

Мальчик получил слишком тяжелые ожоги более 50% головы и тела, смерть наступила утром в пятницу.

Как сообщает СК РФ по региону, уголовное дело переквалифицировано на статью «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» (ч.2 ст. 105 УК РФ).

Убийца арестован, ему может грозить пожизненное лишение свободы. При этом на допросе он признался, что любил внука и не помнит того, что сделал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что очень пьяный 53-летний мужчина силой отобрал сидевшего на руках у бабушки двухлетнего внука, женщину выгнал из дома, а ребенка затолкал в горящую печь. Женщина призвала на помощь соседку, мальчика доставили в реанимацию.