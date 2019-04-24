Жутко: пьяный дед хотел убить внука с особой жестокостью

В Омске пенсионер пытался с особой жестокостью убить двухлетнего внука.

Как сообщает СК РФ, накануне днем на даче очень пьяный 53-летний мужчина силой отобрал сидевшего на руках у бабушки двухлетнего внука, женщину выгнал из дома, а ребенка затолкал в горящую печь. Женщина призвала на помощь соседку и спасла мальчика. Его госпитализировали с ожогами 50% тела. Мальчик в реанимации.

Подозреваемый задержан.

Уже известно, что семья является неблагополучной и раньше состояла на учете, но пять лет назад с учета была снята. Ребенок воспитывался 21-летней матерью, которая отвела сына к родителям перед уходом на работу.

По инф. rosbalt.ru

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