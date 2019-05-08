"Генерал-мошенник" оценивал тепленькое местечко в структуре МВД в 300 тысяч

В Подмосковье задержали мужчину, который выдавал себя за генерала и предлагал помощь в трудоустройстве.

По данным регионального ГУ МВД, 59-летний мошенник представлялся «генерал-лейтенантом казачьих войск». Он предлагал за 300 тыс. рублей трудоустройство в управлении МВД, оплачиваемую служебную квартиру и зарплату не ниже 100 тыс. рублей в месяц. При этом злоумышленник имитировал телефонный разговор с начальником подразделения по поводу приема на работу.

Лжегенерала задержали с поличным в магазине во Фрязино. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По инф. rosbalt.ru

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