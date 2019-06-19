Где в России самую большую пенсию получают? А самую маленькую?

Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что жители Дальневосточного региона получают самую большую пенсию по России

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Средний размер пенсии по стране на 1 января 2019 года составил 14 825,95 рубля.

Пенсионеры Дальневосточного федерального округа получают в среднем 16 534,81 рубля в месяц, а жители Южного и Северо-Кавказского округа — 13 564,48 рубля и 12 865,41 рубля соответственно, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы министерства.

В разрезе регионов самые большие пенсии у жителей Чукотки (27 044,25 рубля), Ненецкого автономного округа (23 992,77 рубля) и Магаданской области (23 239,31 рубля).

Наименьший размер средней пенсии в Республике Дагестан (11 854,25 рубля), Кабардино-Балкарской Республике (11 922,16 рубля), Республике Калмыкия (12 672,60 рубля).

В Минтруде отметили, что вопрос повышения пенсии остается актуальным для всех категорий пенсионеров, в то время как государство принимает меры по улучшению материального положения пенсионеров.

В конце мая правительство предложило дополнительно выделить более 4 млрд рублей на софинансирование региональной доплаты к пенсиям. Объем финансирования госпрограммы «Социальная поддержка граждан» предложено увеличить до 1,38 трлн рублей.

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