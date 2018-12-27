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"Газпром" ужесточает правила выплаты своих "жирных пенсий"
По инф. rosbalt.ru   
27 Декабря 2018 г.
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В «Газпроме» со следующего года будут изменены правила выплат корпоративных пенсий для бывших сотрудников. Об этом РБК сообщили несколько источников.

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Раньше пенсия выплачивалась пожизненно. Теперь же, по словам одного из собеседников издания, в течение последних пяти лет срок выплаты корпоративных пенсий для сотрудников компании составлял только 20 лет с момента увольнения, а теперь ее решили сократить до 15 лет.

Такое решение, как отмечается, принято из-за роста количества пенсионеров, соображений экономии и увеличения пенсионного возраста на государственном уровне.

Издание поясняет, что стаж работы в «Газпроме», который позволяет рассчитываь на получение корпоративной пенсии, должен составлять не менее 15 лет. Она составляет от 10% до 40% заработка специалиста и зависит от стажа в компании, наград, позиции и других заслуг.

Согласно отчетности компании по МСФО за 2017 год, группа «Газпром» планирует произвести отчисления в размере 42,1 млрд руб. по пенсионным планам в 2018 году. Кроме пенсий, сотрудники получают единовременное пособие при увольнении. Размер предоставляемых вознаграждений зависит от стажа, заработной платы в годы, предшествовавшие выходу на пенсию, заранее определенной фиксированной суммы или от сочетания этих факторов. В отчетности указано, что в среднем такие корпоративные пенсии выплачивались в течение 19,3 года.

Тем временем одна из «дочек» «Газпрома» — «Газпром георесурс» — с 1 июля 2018 года вовсе отказалась от перечисления средств в НПФ «Газфонд» на корпоративные пенсии для своих сотрудников. Источники издания заявили, что это решение было принято в рамках исполнения приказа монополии от 28 декабря 2017 года «О мерах по повышению операционной эффективности и сокращению расходов общества в 2018 году», поясняли они.

В приказе отдельно оговаривалось, что отмена корпоративных пенсий не коснется действующих и бывших сотрудников компании, за которых к концу июня 2018 года были перечислены пенсионные взносы или «возникли основания для их перечисления».

По инф. rosbalt.ru

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