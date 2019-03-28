ФСБ объявило о задержании террориста, причастного к взрывам в московском метро

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности информирует о задержании член «бандгруппы Вагабова», причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году.

Задержание произошло в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщает РИА Новости.

По информации ФСБ, бандгруппа Магомедали Вагабова — одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, ликвидированного в 2010 году — причастна к организации взрывов 29 марта 2010 года в Москве на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры».

Тогда смертницы привели к действие взрывные устройства. 41 человек погиб, 88 человек получили ранения.

Polit.ru

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