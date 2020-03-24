ФСБ нашли мошенников, торгующих похищенными данными кредиток по всей стране

ФСБ задержала в 11 субъектах России более 30 членов преступной группы, торгующей похищенными данными кредитных карт российских и зарубежных банков.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что спецоперация проводилась в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

25 из 30 задержанных были заключены под стражу, помимо россиян среди них оказались граждане Украины и Литвы. Им предъявлены обвинения по статье «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

В ФСБ сообщили, что преступники создали более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных. Эта информация использовались для кражи денег с банковских счетов граждан различных государств.

Обыски прошли по 62 адресам. Сотрудники ФСБ изъяли более $1 млн, 3 млн рублей, серверное оборудование, использовавшееся для функционирования интернет-магазинов, а также оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты. Кроме того были найдены поддельные документы, в том числе паспорта граждан РФ и служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, которые использовали преступники.

В ФСБ отметили, что «противоправная деятельность организованной группы прекращена», а «серверная инфраструктура ликвидирована». Также они установили, что организаторы сообщества ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

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Polit.ru

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