Французский дедок хранил дома изрядный арсенал

В доме 88-летнего француза на востоке страны правоохранители обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Всего было изъято 27 единиц огнестрельного оружия, 50 килограммов боеприпасов и около 20 взрывных устройств, сообщили полицейские департамента Вогезы.

Оружие хранилось даже в туалете — винтовки и пистолеты разных типов, коробки с патронами и выдвижной ящик от стола, наполненный гранатами. Почти все оружие было заряжено.

Сам престарелый француз накануне был госпитализирован.

В полиции пытаются установить, кому принадлежало оружие.

Пристрастие пожилых "мальчиков" к "опасным игрушкам" можно обнаружить в любой стране мира, и в России тоже. Недавно в Москве у старичка сдали нервы - и он устроил пальбу из "калашникова", который входил в арсенал, обнаруженный у него в квартире.

По инф. rosbalt.ru

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