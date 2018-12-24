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Есть старушки в русских селеньях! 81-летняя сибирячка прогнала из дому двоих грабителей
По инф. rosbalt.ru   
24 Декабря 2018 г.
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zena so skalkoi

В квартиру жительницы Нерчинско-Заводского района Забайкальского края ворвались грабители. 81-летняя женщина находилась дома одна, однако она сумела прогнать злоумышленников, сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

В квартиру жительницы Нерчинско-Заводского района Забайкальского края ворвались грабители. 81-летняя женщина находилась дома одна

Уточняется, что два злоумышленника проникли к квартиру пенсионерки и потребовали от нее денег. Хозяйка квартиры не испугалась, она заявила, что ничего не отдаст, и прогнала преступников.

Злоумышленники были пойманы и признались в содеянном. Выяснилось, что к преступлению причастны 22 и 31-летние односельчане потерпевшей.

По инф. rosbalt.ru

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