Для тех, кому снится рокот космодрома...

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По инф. Парламентской газеты   
10 Апреля 2020 г.
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Ровно 39 лет назад, 10 апреля 1981 года, в Москве открылся Мемориальный музей космонавтики — один из интереснейших научно-технических музеев столицы, расположенный в основании уникального памятника - монумента-обелиска «Покорителям космоса».

Открытие Музея было приурочено к 20-летию полета в космос Юрия Гагарина, а замысел его создания принадлежал главному конструктору ракетно-космических систем Сергею Павловичу Королеву.

Собрание музея составляет около 70 тысяч единиц хранения, значительная часть которых — уникальные памятники науки и техники. Здесь собраны образцы ракетно-космической техники, архивные документы, кино- и фотоматериалы, предметы нумизматики, филателии, филокартии и фалеристики, произведения искусства, отражающие тему исследования космического пространства.

После реконструкции в 2006-2009 годах музея и ведущей к нему Аллеи Героев космоса экспозиция была значительно расширена и обновлена.

Центральное место в ней занимают комплексы, посвященные запуску первого в мире искусственного спутника Земли и первому полету человека в космос.

Также в музее представлены подлинные космические аппараты, их технологические дубликаты и макеты, летательные аппараты и межпланетные станции, скафандры, снаряжение космонавтов, их личные вещи и документы. Многие экспонаты музея уникальны. Например, спускаемый аппарат, в котором на землю были доставлены знаменитые собаки-космонавты — Белка и Стрелка.

Сейчас там много и интерактивных экспонатов: образцы тренажеров, подобные установленным в Центре подготовки космонавтов, Центр управления полетами в миниатюре, кабина «Бурана», оформленная, как отсек экипажа звездолета, кинозал, где можно прослушать документальные фонограммы и просмотреть видео, снятые космонавтами во время полетов.

  • Кстати, Музей космонавтики предлагает посетить виртуальные туры и выставки онлайн – на официальном сайте.
  • Еще космические новости (за которыми мы следим по старой памяти!) — на портале для пожилых и любознательных.

    • По инф. Парламентской газеты

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