Динозавры вымерли не только из-за изменений климата, но и из-за темноты?

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Новое исследование ученых Коннектикутского университета в США доказало, что при столкновении гигантского астероида с Землей произошли не только климатические изменения, но и выброс сажи в результате пожаров, из-за которого планета на длительное время погрузилась во мрак.
Отсутствие солнечного света нарушило процессы фотосинтеза растений более чем на год; и травоядные естественно лишились источника питания.
Как пишет Phys.org, ученые провели эксперимент, создав модель апокалипсиса, который имел место 66 миллионов лет назад. Столкновение астероида в Землей подняло в атмосферу облако расплавленных твердых пород, которые при падении вызвали глобальные лесные пожары. Выбросы сажи, пепла и серы сделали небо практически непроницаемым для солнечных лучей.
А вот еще любопытные ссылки по теме, загляните!
Таким образом ученые пришли к выводу, что динозавры погибли не из-за холода, который все-таки не носил катастрофического характера, а из-за голода вследствие отсутствия солнечного света.
Древняя история не может не интересовать, ведь там так много еще неизученного. До сих пор даже не утухают споры, откуда люди-то взялись, а что было далеко до их появления? Много загадок здесь и интересного. Свои подборки на тему имеются и на сайте "Мои года", вот, к примеру, несколько любопытных публикаций:
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