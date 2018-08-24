Дичь: в Томске пенсионер на положении раба служил охранником. Но пост не покидал!

Охранник здания администрации Советского района Томска работал круглые сутки, без выходных и оплаты, в течении почти двух месяцев. Кормили мужчину сердобольные прохожие, сообщает ТВ2. Чиновники на его ситуацию не реагировали, а в СМИ обратилась одна из пенсионерок, приносившая ему еду.

Как рассказал изданию 63-летний новосибирец Александр Саурмилих, он работал в новосибирском ЧОП «Стрела», а 2 месяца назад ему предложили переехать в Томск и поступить на работу в ЧОП «Сокол» на зарплату в 30 тыс. рублей в месяц, пообещав, что все документы оформят сами. С тех пор с ним никто не связывался, а пост покинуть он не мог, поскольку здание районной администрации нужно охранять круглосуточно, а сменщика у него не было. «Я даже не знаю, где у них в Томске контора находится. Не приходят, ничего не приносят, не проверяют. Каждый день, круглые сутки, без выходных. Ночую здесь. Если были бы деньги, я бы уехал домой, я живу в Новосибирской области на земле, в собственном доме. Я на пенсии, но у меня нет карточки и чтобы мне пенсию получить нужно ехать домой», — жалуется пенсионер.

Чтобы прокормиться, он выходил посидеть на скамейке у здания администрации. «Кто с дачи идет, кто с работы идет, попрошу чего-нибудь. Далеко-то не отойдешь, охранять ведь надо, а я один», — пояснил он.

Отвечая на вопрос, знали ли о его положении в администрации, он сказал: «Ну я старшой — Оксане Семеновне Рубцовой (глава администрации Советского района — прим. редакции) задал вопрос, спросил, перечисляет ли администрация за меня деньги ЧОПу, а то они мне не платят. Она сказала, что это не моя проблема: кому и сколько денег за меня перечисляют. Но сказала мне написать заявление на ее имя. Я написал. Это было вчера».

ТВ2 Рубцова сказала, что попросила юридический отдел разобраться в ситуации, а в юридическом отделе ответили, что у администрации нет договора с ЧОО «Сокол», а есть с ЧОПом «Легион Д» (юридический адрес ЧОПа «Легион Д» в Горно-Алтайске, фактический в Томске на ул. Льва Толстого).

Никто из чиновников не обратил внимания, что человек работает круглые сутки без выходных. «В администрации объясняют — думали, что, возможно, ночью его сменяет некий другой охранник. По договору с ЧОПом у них должна быть охрана, а сколько человек именно должны охранять — это не регламентировано», — рассказывают томские журналисты.

Дозвониться в «Легион Д», чтобы узнать — откуда на охраняемом ими (по бумагам) объекте сидит человек, у них не работающий — ни журналистам, ни администрация не смогли. Представитель ЧОПе «Сокол», узнав о поводе для звонка, бросила трубку. Через полчаса из администрации Советского района Александра Саурмилиха вывезли, заменив его другим охранником. После этого его возили по нескольким объектам, продолжая эксплуатировать труд бесплатно. В результате журналисты забрали его с очередного «места работы». Ему собрали средства на выезд домой. Зарплату за почти два месяца беспрерывной работы ему так и не выплатили, констатируют журналисты.

По инф. rosbalt.ru

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