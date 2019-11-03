Дамы, будьте сдержанней! Тут одна мужа зарезала: подарков не дарил…

58-летняя жительница Первоуральска Свердловской области осуждена за убийство мужа. Ее приговорили к шести годам колонии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, женщина убила мужа, потому что он не дарил ей подарки. В момент совершения преступления она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вступила в конфликт со своим 59-летним мужем. В ходе ссоры она взяла кухонный нож и ранила им мужа в грудь.

Мужчина скончался на месте происшествия.

...Божечки, какие только темные страсти не водят людьми, особенно когда алкоголь "раскрепощает"! Кстати, обратите внимание на вполне солидный возраст участников этой бытовой трагедии. Это вовсе не "современное бездуховное поколение", на которое принято ворчать как на оплот безнравственности и откровенной глупости. Вполне взрослые люди, повидавшие жизнь и воспитывавшиеся на "гуманистических идеалах советской действительности". И ведь это не единичная история, когда у совсем взрослых людей - "срывает крышу" и они превращаются в героев киношных фильмов ужасов:

По инф. rosbalt.ru

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