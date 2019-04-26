Что-то новенькое: чиновник взял взятку зубами (точнее — их лечением)

В Новгородской области передается в суд дело о взяточничестве против бывшего руководителя регионального Роспотребнадзора и экс-гендиректора ООО «Белгранкорм».

Про данным СК РФ, руководитель ведомства в прошлом году получил от бывшего директора ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» взятку в крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. Мзду он принял в виде дорогостоящего стоматологического лечения на общую сумму 496 тысяч рублей.

Также, по версии следствия, в 2016 году он получил от директора одной из организаций Боровичского района взятку за выдачу санитарно-эпидемиологического заключения по проекту компании в виде мебели на сумму более 70 тысяч рублей.

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По инф. rosbalt.ru

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