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Что-то новенькое: чиновник взял взятку зубами (точнее — их лечением)
По инф. rosbalt.ru   
26 Апреля 2019 г.
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В Новгородской области передается в суд дело о взяточничестве против бывшего руководителя регионального Роспотребнадзора и экс-гендиректора ООО «Белгранкорм».

Что-то новенькое: чиновник взял взятку зубами (точнее — их лечением)

Про данным СК РФ, руководитель ведомства в прошлом году получил от бывшего директора ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» взятку в крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. Мзду он принял в виде дорогостоящего стоматологического лечения на общую сумму 496 тысяч рублей.

Также, по версии следствия, в 2016 году он получил от директора одной из организаций Боровичского района взятку за выдачу санитарно-эпидемиологического заключения по проекту компании в виде мебели на сумму более 70 тысяч рублей.

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По инф. rosbalt.ru

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